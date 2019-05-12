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23. 05. 2019

Россия не хочет забирать «грязную» нефть по белорусской цене

Беларусь предлагала России выкупить поступившую в страну по нефтепроводу «Дружба» загрязненную российскую нефть по цене 15 доллара за баррель. Об этом рассказал эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова. Однако, по его словам, в РФ такую цену посчитали слишком большой.

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Как отметили в компании «Белнефтехим», часть «грязной» нефти уже отправлена в РФ и хранится в резервуарах «Транснефти», передают «Известия».

Однако около 1,2 млн тонн сырья все еще находится в Беларуси. По мнению экспертов, возврат всей нефти будет трудно реализовать.

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