Шуневич не будет просить прощения за задержания цыган

Министр внутренних дел Игорь Шуневич не намерен просить прощения за массовые задержания цыган, которые произошли после самоубийства сотруднкиа ГАИ. «У министра нет ни повода, ни оснований просить прощения у цыган», - заявил он 23 мая.

смотрите также В Могилеве после убийства прошли рейды по цыганским районам Действия своих подчиненных глава МВД назвал абсолютно обоснованными и отвечающими обстоятельствам дела, передает "Еврорадио". По его словам, на основании информации от самоубийцы, которая, как оказалось, была неправдивой, «нужно было проверить некоторую диаспоральную часть наших граждан». При этом Игорь Шуневич выказал готовность ответить за свои действия после проверки прокуратуры. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby