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23. 05. 2019

Шуневич не будет просить прощения за задержания цыган

Министр внутренних дел Игорь Шуневич

Министр внутренних дел Игорь Шуневич не намерен просить прощения за массовые задержания цыган, которые произошли после самоубийства сотруднкиа ГАИ. «У министра нет ни повода, ни оснований просить прощения у цыган», - заявил он 23 мая.

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Действия своих подчиненных глава МВД назвал абсолютно обоснованными и отвечающими обстоятельствам дела, передает "Еврорадио".

По его словам, на основании информации от самоубийцы, которая, как оказалось, была неправдивой, «нужно было проверить некоторую диаспоральную часть наших граждан». При этом Игорь Шуневич выказал готовность ответить за свои действия после проверки прокуратуры.

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