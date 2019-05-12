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23. 05. 2019

Россиянин пытался ввезти в Беларусь пистолет со штыком

Источник фото: ГТК

Огнестрельное оружие пытался незаконно ввезти в Беларусь гражданин России 1977 года рождения. Россиянин ехал на автомобиле LEXUS в качестве пассажира через пункт пропуска «Брузги», через который, сообщили Телеграфу в Гродненской региональной таможне.

В багаже пассажира таможенники обнаружили картины, выполненные маслом, репродукции в деревянных и гипсовых рамках, русскую казачью шашку 1927 года, четырехгранный штык и двуствольный пистолет. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 333-1 УК, а также начат административный процесс в соответствии с ч.1 чт.14.5 КоАП.

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