Россиянин пытался ввезти в Беларусь пистолет со штыком

Огнестрельное оружие пытался незаконно ввезти в Беларусь гражданин России 1977 года рождения. Россиянин ехал на автомобиле LEXUS в качестве пассажира через пункт пропуска «Брузги», через который, сообщили Телеграфу в Гродненской региональной таможне.

В багаже пассажира таможенники обнаружили картины, выполненные маслом, репродукции в деревянных и гипсовых рамках, русскую казачью шашку 1927 года, четырехгранный штык и двуствольный пистолет. Возбуждено уголовное дело по ст. 333-1 УК, а также начат административный процесс в соответствии с ч.1 чт.14.5 КоАП. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby