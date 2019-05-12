Председатель КГК пообещал «держать в тонусе» глав сельских организаций

Около 600 глав сельских организаций Беларуси были наказаны после проверки в АПК. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Всего, по его словам, было выявлено почти 2,5 тыс. разного рода нарушений.

К дисциплинарной ответственности было привлечено 86 руководителей и специалистов райисполкомов. Также возбуждено 15 уголовных дел. Леонид Анфимов пообещал «держать в постоянном тонусе» руководителей, чтобы порядок, наведенный во время весенней кампании, остался. По его словам, это «вынужденная мера». Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby