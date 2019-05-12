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24. 05. 2019

Председатель КГК пообещал «держать в тонусе» глав сельских организаций

Леонид Анфимов Источник фото: БелТА

Около 600 глав сельских организаций Беларуси были наказаны после проверки в АПК. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Всего, по его словам, было выявлено почти 2,5 тыс. разного рода нарушений.

К дисциплинарной ответственности было привлечено 86 руководителей и специалистов райисполкомов. Также возбуждено 15 уголовных дел.

Леонид Анфимов пообещал «держать в постоянном тонусе» руководителей, чтобы порядок, наведенный во время весенней кампании, остался. По его словам, это «вынужденная мера».

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