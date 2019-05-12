В минском бистро парень и девушка бросали волосы в еду, чтобы не платить за заказ

В Минске задержали несовершеннолетних парня и девушку, которые конфликтовали с администрацией бистро из-за волос, якобы обнаруженных в заказе. Из-за этого они требовали принести другую еду бесплатно, но им отказали, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что подростки сами подбросили свои волосы в еду. По словам охранника, ранее они таким же образом провернули похожую аферу в другом ресторане. Там они получили заказ бесплатно взамен «испорченного». Подозреваемые задержаны, их действиям дается правовая оценка. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby