Рабочая группа по вопросам интеграции Беларуси и России скоро начнет работу

Все необходимые формальности, связанные с назначением нового посла России в Беларуси, выполнены. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, отвечая 23 мая на вопросы журналистов, сообщили в МИД.

По его словам, он планирует встретиться с новым послом, «как только он приедет». Для Беларуси это обычная практика, отметил министр.

Владимир Макей также рассказал, что в ближайшее время рабочая группа по вопросам дальнейшей интеграции Беларуси и России начнет свою работу. Но перед этим представители рабочих групп из обеих стран «должны собраться вместе» и свести воедино предложения Москвы и Минска.

Все предложения белорусской и российской стороны направлены на спокойное, нормальное движение по реализации ранее достигнутых договоренностей, сказал глава МИД.