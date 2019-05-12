Военный парад 3 июля пройдет вечером

Парад на официальный День независимости Беларуси 3 июля в этом году пройдет вечером. В параде примет участие около 4 тыс. военнослужащих. В том числе ожидаются парадные расчеты и знаменные группы восьми иностранных государств.

Парад начнется с воздушного эшелона и завершится прохождением пешей и механизированной колонны. Также перед трибунами пройдет более 300 единиц военной техники. Некоторые ее образцы будут представлены впервые, передает «Беларусь 1». Завершится празднование салютом. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby