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24. 05. 2019

Военный парад 3 июля пройдет вечером

Источник фото: Президент Беларуси

Парад на официальный День независимости Беларуси 3 июля в этом году пройдет вечером. В параде примет участие около 4 тыс. военнослужащих. В том числе ожидаются парадные расчеты и знаменные группы восьми иностранных государств.

Парад начнется с воздушного эшелона и завершится прохождением пешей и механизированной колонны. Также перед трибунами пройдет более 300 единиц военной техники. Некоторые ее образцы будут представлены впервые, передает «Беларусь 1».

Завершится празднование салютом.

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