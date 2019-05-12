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24. 05. 2019

В Витебске в результате пожара погиб пенсионер

Источник фото: МЧС

Ночью 24 мая в Витебске произошел пожар в жилом доме по улице 5-я Пригородная. На момент возникновения пожара в доме находился 70-летний хозяин и его 64-летняя гостья. Пенсионерка покинула дом самостоятельно и не пострадала, сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Работники МЧС в ходе тушения пожара в комнате на полу обнаружили труп хозяина.

Рассматривается версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

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Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

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