В Витебске в результате пожара погиб пенсионер

Ночью 24 мая в Витебске произошел пожар в жилом доме по улице 5-я Пригородная. На момент возникновения пожара в доме находился 70-летний хозяин и его 64-летняя гостья. Пенсионерка покинула дом самостоятельно и не пострадала, сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Работники МЧС в ходе тушения пожара в комнате на полу обнаружили труп хозяина. Рассматривается версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby