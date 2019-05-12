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24. 05. 2019

Рита Дакота представит в Минске новую программу

17 декабря в PrimeHall пройдет концерт певицы, композитора и сонграйтера Риты Дакоты. В рамках выступления прозвучат лучшие песни исвежие хиты.

Попав в шоу-бизнес в качестве участницы тв-проекта «Фабрика звезд – 7» и ворвавшись в чарты с хитом «Полчеловека», Дакота не останавливается на достигнутом и продолжает покорять музыкальные вершины. Ее клипы собирают миллионы просмотров менее чем за 24 часа, ее песни занимают первые строчки в iTunesи других ведущих музыкальных сервисах.

В программу добавлены новые композиции, в числе которых «Мантра» с ее духовным посылом, а также «Новые линии» и «Не умеешь любить» – первый трек, выпущенный на музыкальном лейбле ZharaMusic. Весной 2019 года Рита присоединилась к творческому союзу Эмина Агаларова и Бахтияра Алиева и теперь является артисткой их продюсерского центра.

– Минск – моя душа, моя любовь, мое начало. Это будет особенно, душевно, идеально. Я так жду встречи с вами, вы бы знали!!! – написала певица в своем Instagram перед прошлым концертом в декабре 2018. Минск ответил аншлагом.

РИТА ДАКОТА

17 декабря – Минск, PrimeHall – 20:00

Билеты: 36-86 руб.

Продажа: Chg.by, Ticketpro.by

Инфолиния: (029) 389 86 16

 

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Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

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