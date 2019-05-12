В Климовичском районе утонули трое детей

В Климовичском районе Могилевской области 26 мая утонули сразу трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси. Так, на водохранилище вблизи деревни Соболевка нашли тело шестилетнего мальчика, а затем и его 11-летнего брата.

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В СК полагают, что один из мальчиков поскользнулся на скользкой плите и упал в воду, другой его спасал.



В этот же день на берегу технического карьера было обнаружено тело 13-летней девочки. Она была на берегу бывшего мелового карьера с друзьями 11-ти и 12-ти лет. Девочка поскользнулась и упала в воду, потянув за собой 11-летнего мальчика. 12-летний мальчик вытащил из воды друга, но девочку им спасти не удалось.