Второй год подряд розничный бизнес банка ВТБ (Беларусь) признается лучшим среди дочерних банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии

По итогам работы в 2018 году розничный бизнес банка ВТБ (Беларусь) признан лучшим среди дочерних банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии. Награждение состоялось 17 мая в рамках заседании координационной комиссии по розничному бизнесу при Управляющем комитете Группы ВТБ.

Сравнительная оценка результатов деятельности розничного бизнеса банков группы проводилась по 10 параметрам (рост активной клиентской базы, продуктивность продаж, работа колл-центра и пр.). Как и в минувшем году, банк ВТБ (Беларусь) в пяти номинациях занял первое место, в двух – второе.

Ольга Атапович, директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ (Беларусь): «Нам особенно приятно, что мы удостоились такой высокой оценки второй год подряд, и все же главным критерием и мерилом проделанной работы для нас является востребованность продуктов и услуг банка ВТБ (Беларусь). Мы благодарим наших клиентов и партнеров за оказанное доверие и сотрудничество».