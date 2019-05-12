За 3150 евро фанаты Tokio Hotel смогут жить в одной гостинице с кумирами

15 июня немецкая группа Tokio Hotel приедет в Минск, чтобы отметить 15-летие коллектива в рамках мирового турне «Melancholic Paradise». В дополнение к билетам на концерт поклонники могут VIP-upgrade, которые позволят встретиться с группой.

Самый дешевый вариант «апгрейда» стоит 75 евро. Он состоит из шести пунктов и включает приоритетное право входа на концерт, в магазин мерчандайза, а также посещение саундчека и фото с группой.

Самый дорогой – 3150 евро. В честь тура он называется «Меланхолический рай» и включает 22 пункта, среди которых: проживание в одном отеле с группой, специальный завтрак от группы, спа-процедуры, доставку на площадку в лимузине, персональное исполнение одной песни группой в гримерке, напиткив компании кумирови личное общение с ними после концерта.

– Пожалуй, это самый впечатляющий VIP-пакет, который приходилось видеть у западных артистов, – отмечает организатор концерта Павел Богданович, в послужном списке которого множество мировых звезд, включая Thirty Seconds To Mars, Bring Me The Horizon и проч.

За 15 лет записи Tokio Hotel разошлись по миру тиражом более 10 миллионов экземпляров, на счету группы больше 100 международных и национальных наград. Программа концерта будет включать лучшие песни за всю карьеру группы.

TOKIO HOTEL (Германия)

С программой «Melancholic Paradise»

15 июня – Минск, Prime Hall – 20:00

Стоимость билетов: от 85 рублей.

Продажа: Chg.by, Ticketpro.by, Kvitki.by

Инфолиния: (029) 389 86 16