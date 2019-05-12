Впервые в истории Беларусь будет представлена в Исполкоме ФИБА Европа

На Генеральной ассамблее Международной федерации баскетбола (FIBA) в Европе, которая проходит 24-25 мая 2019 года в Мюнхене, состоялись выборы руководящих органов организации.

Генеральный секретарь и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина избрана в состав Исполкома ФИБА Европа. Всего на 23 места претендовали 38 кандидатов, Маринина набрала десятое количество голосов – 36. Впервые в истории отечественного баскетбола наша страна будет представлена в исполнительных органах международной организации.

В ассамблее принимают участие руководители пятидесяти национальных федераций континента, президент ФИБА Орасио Мураторе, генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис, а также почетные гости. Нашу страну представляет делегация во главе с председателем федерации Максимом Рыженковым.

В ходе выборов переизбраны: президентом ФИБА Европа пТургай Демирель (Турция), казначеем Карл Таллер (Австрия). В состав Исполкома вошли 23 представителя национальных федераций.

Уже сейчас свое участие в Европейских играх в качестве гостя подтвердилипрезидент ФИБА Европа Тургай Демирель и исполнительный директор Камиль Новак.

- Безусловно, произошло историческое событие для нашего баскетбола, - отметил Максим Рыженков. – Это, конечно, высокая оценка того градуса внимания, которое уделяется со стороны руководства страны развитию спорта в Республике Беларусь. На Олимпийском собрании Президентом НОК и Главой государства была поставлена задача вхождения в исполнительные органы международных спортивных организаций. Нам удалось оправдать высокое доверие. Это позволит более системно работать над привлечением в Беларусь соревнований высокого уровня, усилить уровень защиты национальных атлетов на турнирах, обозначить участие нашего государства в развитии данного спорта на международной арене.Подобные назначения безусловно способствуют и укреплению международного имиджа страны. Таким избранием была отмечена активная работа федерации как на внутренней спортивной арене, так и на внешней. За последние годы для развития баскетбола в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше. На Европейские игры в Минск к нам приедут руководители ФИБА Европа и национальных федераций – наша задача провести данный турнир на достойном организационном уровне.