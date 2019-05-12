В 27 июля во всех поездах Беларуси запрещают курение

С 27 июля в Беларуси запрещается курение в пассажирских поездах всех сообщений. Об этом сообщили в Белорусской железной дороге.

Об этом говорится в пункте 35 главы 11 положения о госрегулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, которое было утверждено декретом президента от 24 января №2.

В межрегиональных белорусских поездах курение уже было запрещено. Теперь запрет затронет и поезда международного сообщения.