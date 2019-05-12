В Оршанском районе школьник угнал и разбил чужой автомобиль

В агрогородке Крапивно Оршанского района 16-летний подросток ночью 26 мая угнал чужой автомобиль "ВАЗ-2101" 1973 года выпуска. Хозяин машину не запирал ее, так как думал, что на нее никто не позарится.

Кроме того, в автомобиле находились ключи. Подросток завел машину и отправился кататься по деревне, но не справился с управлением и врезался в забор.

После этого он скрылся с места ДТП. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК за угон.