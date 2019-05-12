В Гомеле пациент пытался сбежать из больницы и разбился

В Гомеле Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пациента областной туберкулезной клинической больницы. По информации СК, 26 мая 63-летний мужчина, который находился на лечении, погиб, когда пытался покинуть учреждение здравоохранения.

Пенсионер связал простыни и через окно хотел спуститься с четвертого этажа на улицу, но сорвался вниз и разбился, передает БелТА. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и мотив погибшего. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby