Лента RSS
Подписаться на ленту
27 мая 2019, понедельник, 19:02
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
27. 05. 2019

В Гомеле пациент пытался сбежать из больницы и разбился

Источник фото: Следственный комитет

В Гомеле Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пациента областной туберкулезной клинической больницы. По информации СК, 26 мая 63-летний мужчина, который находился на лечении, погиб, когда пытался покинуть учреждение здравоохранения.

Пенсионер связал простыни и через окно хотел спуститься с четвертого этажа на улицу, но сорвался вниз и разбился, передает БелТА.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия и мотив погибшего.

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.