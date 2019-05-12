В Зельвенском районе в результате ДТП погиб младенец

Днем 26 мая в Зельвенском районе минчанин 1984 года рождения, управляя автомобилем Opel, на трассе Мосты – Ружаны отвлекся от управления и съехал на обочину, в результате чего опрокинулся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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Обстоятельства ДТП установит проверка. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby