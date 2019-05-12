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27. 05. 2019

В Зельвенском районе в результате ДТП погиб младенец

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

Днем 26 мая в Зельвенском районе минчанин 1984 года рождения, управляя автомобилем Opel, на трассе Мосты – Ружаны отвлекся от управления и съехал на обочину, в результате чего опрокинулся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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Пассажир автомобиля, младенец 2019 года рождения, находившийся в детском удерживающем устройстве, получил телесные повреждения, в результате которых скончался в больнице.

Обстоятельства ДТП установит проверка. 

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