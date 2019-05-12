На трассе Брест-Минск задержали пьяного водителя маршрутки

Днем 26 мая на 151-м километре автодороги М1/Е30 Брест-Минск сотрудники ГАИ остановили автомобиль маршрутное такси сообщением «Минск-Пинск» под управлением 46-летнего жителя Пинского района. Причина остановки – сообщение о возможном алкогольном опьянении водителя.

Результаты освидетельствования показали, что он пьян. В выдыхаемом им воздухе было 1,6 промилле алкоголя, сообщили в ГАИ Брестской области.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП. В маршрутке находилось два пассажира.