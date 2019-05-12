Макей: договор о Союзном государстве не требует пересмотра

Положения Договора о создании Союзного государства не требуют пересмотра. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров 27 мая в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Вместе с тем министры подтвердили заинтересованность двух стран в развитии интеграционных процессов, передает БелТА.

Что касается белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, то, по словам Сергея Лаврова, стороны завершают необходимые процедуры.

Также сообщается, что внешнеполитические ведомства двух стран планируют провести осенью совместное заседание коллегий. Также президенты Беларуси и России в июле примут участие в VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.