В Беларуси ожидаются дожди

28 мая погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе, по западной половине республики скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный ночью слабый, днем порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +20..+26°С, по юго-востоку +27..+28°С.

По данным Белгидромета, 29 мая погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по западной половине, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, днем в западных районах с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем сильный порывистый. Температура воздуха ночью +12..+18°С, днем +20..+27°С, по северо-западу +14..+19°С.

30 мая сохранится влияние атмосферных фронтов, медленно смещающихся на восток Беларуси, вслед за которыми начнет поступать прохладная воздушная масса. Поэтому ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики, утром и днем по восточной половине страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +14..+21°С, по юго-востоку ночью +14..+17°С днем +22..+26°С.