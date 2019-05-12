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28. 05. 2019

В Лепеле взорвалась котельная в частном доме: пострадали пенсионеры

Источник фото: МЧС

Днем 27 мая в Лепеле произошел взрыв в частном жилом доме по улице 1-я Сенная Лепеле. В результате обрушились стены и кровля блочной пристройки к жилому дому, которая использовалась как санузел и котельная. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

72-летний хозяин дома и его 72-летняя супруга с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Дом для дальнейшего проживания пригоден.

По данному факту проводится проверка, причина взрыва устанавливается.

 

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