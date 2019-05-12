Новый посол России отправится в Минск 2 июня

Новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня отправится в Минск. Об этом сообщил 27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Москве со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

смотрите также Макей: договор о Союзном государстве не требует пересмотра По его словам, Дмитрий Мезенцев также участвовал в переговорах, передает «Интерфакс». 29 мая он должен сложить полномочия члена Совета Федерации. Предыдущий посол России в Беларуси Михаил Бабич не проработал в Минске и года. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby