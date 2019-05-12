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28. 05. 2019

Новый посол России отправится в Минск 2 июня

Дмитрий Мезенцев Источник фото: ТАСС

Новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня отправится в Минск. Об этом сообщил 27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Москве со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

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По его словам, Дмитрий Мезенцев также участвовал в переговорах, передает «Интерфакс».

29 мая он должен сложить полномочия члена Совета Федерации.

Предыдущий посол России в Беларуси Михаил Бабич не проработал в Минске и года.

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