Беларусь хочет закупать в Казахстане не только нефть, но и нефтепродукты

Беларусь обсуждает с Казахстаном возможность поставок не только нефти, но и нефтепродуктов для дальнейшей переработки на отечественных НПЗ. Об этом 27 мая в Нур-Султане рассказал посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов.

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По его словам, в начале года сложилась ситуация, что модернизированные казахстанские НПЗ зачастую производят избыточное количество нефтепродуктов, тогда как Беларусь обладает мощностями для производства нефтепродуктов высокого качества, передает БелТА.

Посол отметил, что уже были даны поручения о поставках нефтепродуктов для переработки в Беларуси на толлинговой основе - переработке иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции.

Таким образом, речь идет не только о поставках в Беларусь сырой нефти, но и уже выработанных из нее нефтепродуктов.

Анатолий Ничкасов заявил, что развитие взаимодействия с Казахстаном в области поставок углеводородов помогло бы сбалансировать двусторонний товарооборот, в котором более 80% приходится на Беларусь.