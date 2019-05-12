В Беларусь под видом запчастей пытались ввезти грузовой автомобиль

Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза из Литвы грузового автомобиля под видом отдельных запасных частей. Транспортное средство «замаскировали», чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме, сообщили Телеграфув Государственном таможенном комитете.

Автомобиль Mercedes перемещали через пункт пропуска «Бенякони» под видом кабины, шасси, двигателя, системы воздуховода, трансмиссионных мостов и других запчастей. Но товароведческая экспертиза показала, что запчасти представляют собой единый разобранный автомобиль.

Стоимость грузового авто, незаконно перемещаемого через таможенную границу, составила около 45 тыс. рублей. Проводится проверка в рамках ст. 14.5 КоАП.