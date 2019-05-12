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28. 05. 2019

В Беларусь под видом запчастей пытались ввезти грузовой автомобиль

Источник фото: ГТК

Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза из Литвы грузового автомобиля под видом отдельных запасных частей. Транспортное средство «замаскировали», чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме, сообщили Телеграфув Государственном таможенном комитете.

Автомобиль Mercedes перемещали через пункт пропуска «Бенякони» под видом кабины, шасси, двигателя, системы воздуховода, трансмиссионных мостов и других запчастей. Но товароведческая экспертиза показала, что запчасти представляют собой единый разобранный автомобиль.

Стоимость грузового авто, незаконно перемещаемого через таможенную границу, составила около 45 тыс. рублей. Проводится проверка в рамках ст. 14.5 КоАП.

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