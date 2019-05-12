Беларусь установила новые тарифы на транзит нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №42 от 24 мая, которое опубликовано 28 мая на Национальном правовом интернет-портале, установило новые тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".

смотрите также Румас заявил о готовности России выплатить компенсацию за грязную нефть Так, по маршруту Унеча - Мозырь тариф транспортировки за 1 тонну (без НДС) составит 70,44 российского рубля, Унеча - Кобрин - 330,53, Унеча - Полоцк - Невель - 191,2. Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая, и действует до 1 октября. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby