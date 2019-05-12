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28. 05. 2019

Беларусь установила новые тарифы на транзит нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №42 от 24 мая, которое опубликовано 28 мая на Национальном правовом интернет-портале, установило новые тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".

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Так, по маршруту Унеча - Мозырь тариф транспортировки за 1 тонну (без НДС) составит 70,44 российского рубля, Унеча - Кобрин - 330,53, Унеча - Полоцк - Невель - 191,2.

Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая, и действует до 1 октября.

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