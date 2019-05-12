Лента RSS
Подписаться на ленту
28 мая 2019, вторник, 14:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
28. 05. 2019

«J:морс» отметит 20-летие туром по Беларуси

Автор фото: Роман Стрига

2 ноября группа «J:морс» представит в столичном Prime Hall юбилейную программу «20 лет. Полет норм!». На осень также запланированы концерты во всех областных и крупных районных центрах Беларуси.

–  20 лет – не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями. К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура. Это хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах  и, конечно же, показать совершенно новые!  – говорит Владимир Пугач.

График тура: 18 октября – Брест (ДК Профсоюзов), 26 октября – Могилев (ОЦТ), 2 ноября – Минск (Prime Hall), 9 ноября – Витебск (КЗ «Витебск»), 15 ноября – Гомель (ОКЦ), 23 ноября – Гродно (клуб «База»). Список концертов будет дополняться.

«J:МОРС» С ПРОГРАММОЙ «20 ЛЕТ. ПОЛЕТ НОРМ!»

2 ноября – Минск, PrimeHall – 19:00

Билеты: фан-зона – 35 рублей (первые 100 билетов), после 40 BYN. Сидячие места– от 55 до 80BYN.

Продажа: на сайте и в кассах kvitki.by, на сайте и в кассах Primehall.by

Инфолиния: (044) 5 947 947

6+

 

Это Интересно
Шоу-бизнес
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.