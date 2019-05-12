«J:морс» отметит 20-летие туром по Беларуси

2 ноября группа «J:морс» представит в столичном Prime Hall юбилейную программу «20 лет. Полет норм!». На осень также запланированы концерты во всех областных и крупных районных центрах Беларуси.

– 20 лет – не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями. К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура. Это хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах и, конечно же, показать совершенно новые! – говорит Владимир Пугач.

График тура: 18 октября – Брест (ДК Профсоюзов), 26 октября – Могилев (ОЦТ), 2 ноября – Минск (Prime Hall), 9 ноября – Витебск (КЗ «Витебск»), 15 ноября – Гомель (ОКЦ), 23 ноября – Гродно (клуб «База»). Список концертов будет дополняться.

«J:МОРС» С ПРОГРАММОЙ «20 ЛЕТ. ПОЛЕТ НОРМ!»

2 ноября – Минск, PrimeHall – 19:00

Билеты: фан-зона – 35 рублей (первые 100 билетов), после 40 BYN. Сидячие места– от 55 до 80BYN.

Продажа: на сайте и в кассах kvitki.by, на сайте и в кассах Primehall.by

Инфолиния: (044) 5 947 947

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