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28. 05. 2019

ЦИК предлагает провести парламентские выборы 17 ноября

Лидия Ермошина Источник фото: БелТА

Белорусский Центризбирком предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания 17 ноября, членов Совета Республики - 7 ноября. Об этом 27 мая сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

По ее словам, именно эти даты она будет предлагать на предстоящей встрече с главой государства, передает БелТА.

После того как президент определит дату парламентских выборов, начнется подготовка необходимых указов. Пока же предлагается провести заседание ЦИК, чтобы определить среднюю численность избирателей на округ и утвердить методические разъяснения для избирательных комиссий. 

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