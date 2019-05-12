ЦИК предлагает провести парламентские выборы 17 ноября

Белорусский Центризбирком предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания 17 ноября, членов Совета Республики - 7 ноября. Об этом 27 мая сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

По ее словам, именно эти даты она будет предлагать на предстоящей встрече с главой государства, передает БелТА.

После того как президент определит дату парламентских выборов, начнется подготовка необходимых указов. Пока же предлагается провести заседание ЦИК, чтобы определить среднюю численность избирателей на округ и утвердить методические разъяснения для избирательных комиссий.