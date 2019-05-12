В Беларуси с 1 июня дорожают сигареты

В Беларуси максимальные розничные цены на отдельные виды сигарет повышаются с 1 июня. Об этом свидетельствуют данные министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

смотрите также Беларусь улучшила свои позиции по уровню инфляции среди стран бывшего СССР Так, на 5 копеек подорожают сигареты различные виды сигарет марок Pall Mall, Rothmans, Kent, Richmond, Aroma Rich и Kiss Brown. Компании также заявила цены на сигареты Bond Street (Blue Selection и Premium Special) — 1,9 рубля, Vogue (La Cigarette Lilas и La Cigarette Menthe) — 3,6 рубля, Kent Mix Purple Fresh — 3,1 рубля, Sobranie Refine Evolve — 3,22 рубля. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby