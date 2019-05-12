Решения AOC для профессионалов делают рабочее пространство комфортным и эргономичным

Компания AOC, один из ведущих производителей мониторов, расширяет линейку бизнес-продуктов. В дополнение к высокоэффективным дисплеям, которые призваны решать любые задачи, производитель анонсирует кронштейны VESA и крепления для мониторов. С помощью эргономичных устройств и передовых технологий компания AOC помогает обустроить комфортное рабочее пространство.

«Умный» бизнес со смарт-дисплеями

AOC предлагает широкий спектр мониторов, ориентированных на профессионалов, которые ведут малый и средний бизнес, работают на крупных предприятиях и в государственных организациях. Дисплеи соответствуют нормам EPEAT Gold/Silver, TCO, Energy Star и GS, являются энергоэффективными и безопасными для экологии. Офисные мониторы имеют набор базовых характеристик (серия E1), более продвинутые устройства с эргономичными подставками (серия P1 и 90) оборудованы полным набором интерфейсных разъемов (VGA, HDMI, DisplayPort), в некоторых из них предусмотрен порт DVI. Размер варьирует от 21,5 до 27 дюймов – каждый пользователь может подобрать наиболее подходящий для себя вариант. Мониторы поддерживают технологии Flicker-Free и Low Blue Light, которые предотвращают мерцание подсветки и уменьшают коротковолновое синее излучение, снижая нагрузку на зрение.

Широкий выбор мониторов для любых задач

Базовая линейка мониторов E1 ориентирована на малый и средний бизнес, а также на государственные организации. Диагональ дисплеев – 21,5, 24 и 27 дюймов. 21,5-дюймовые дисплеи построены на матрицах TN и MVA, а 24- и 27-дюймовые – на панелях IPS с разрешением Full HD. AOC 24E1Q диагональю 24 дюйма выполнен в корпусе из глянцевого пластика и может похвастаться безрамочным дизайном – его удобно использовать для создания мультимониторных конфигураций.

Для решения широкого спектра бизнес-задач подойдут профессиональные мониторы линейки Р1. Дисплеи оборудованы регулируемыми подставками (можно настраивать высоту в пределах 130 или 150 мм), встроенным кабельным органайзером, USB-хабом с четырьмя портами USB 3.0 и функцией Quick-Release для простой настройки параметров. Как и линейка E1, Р1 представлена дисплеями на панелях TN и MVA с разрешением Full HD диагональю 21,5 дюймов и на матрицах IPS диагональю 24 и 27 дюймов. 24-дюймовый X24P1 с необычным соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920 х 1200 пикселей, а также 27-дюймовый Q27P1 с разрешением QHD (2560 х 1440 точек) – флагманы серии бизнес-устройств.

Мониторы серии 90 в неординарных глянцевых корпусах с подставками «под металл» оценят пользователи, которые предъявляют высокие требования к дизайну. В линейку входят 24-дюймовый дисплей с матрицей IPS разрешением Full HD и два монитора диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD и QHD. Устройства могут похвастаться продуманной эргономикой, регулируемыми подставками и панелями с тремя ультратонкими рамками, которые позволяют создавать видеостену из нескольких мониторов.

Производитель утверждает, что мультимониторные конфигурации повышают производительность. Тем, кто работает за ноутбуками, подойдет дисплей I1601FWUX с док-станцией USB-C, который позволяет освободить рабочее место от громоздкого стационарного компьютера. 16,5-дюймовый портативный дисплей толщиной 8,5 мм весом 800 г поместится в любую сумку – его удобно брать с собой на переговоры и в деловые поездки.

Двухсторонний кронштейн AOC AD110 с двумя мониторами AOC I2790PQU: оптимальная конфигурация для дома и офиса

Умные решения для организации рабочего пространства

Компания AOC представляет кронштейны VESA и подставки для организации просторных, аккуратных рабочих мест.

Кронштейны VESA позволяют монтировать мини-ПК и ультрабуки непосредственно к монитору. Конструкция решает проблему путающихся под руками кабелей и беспорядка на рабочем столе. Кронштейны подходят к мониторам из профессиональной линейки P1 и 90, а также к дисплеям серий 75 и 60.

Для организации эргономичного рабочего пространства компания AOC предлагает двухсторонние кронштейны. С их помощью можно как угодно регулировать положение мониторов. В кронштейнах предусмотрены съемные крышки, за которыми можно спрятать кабели.

Кронштейн для настенного крепления AS110 крепится к мониторам диагональю до 27 дюймов. Три отдельных шарнира делают устройство особенно эргономичным. С его помощью можно регулировать высоту дисплея в диапазоне 320 мм, поэтому за компьютером можно работать стоя. Кронштейн позволяет поворачивать монитор на угол -45°/+60°, наклонять вперед и назад на угол -90°/+90, переводить из ландшафтной в портретную ориентацию.

Двухсторонний кронштейн AD110 – идеальное решение для создания мультимониторных конфигураций. Он рассчитан на два монитора диагональю 12-27 дюймов весом от 2 до 9 кг. Устройство позволяет регулировать высоту дисплея в пределах 230 мм, наклонять его под углом -65°/+90°, поворачивать на угол до 180°, переводить из альбомного в портретный режим. Кронштейн расширяется в диапазоне 100-520 мм.

Адаптивные кронштейны AS110 и AD110 можно применять для решения различных задач. Например, редактор журнала может использовать монитор в портретном режиме, чтобы посмотреть, как текст будет выглядеть на странице. Разработчики также оценят простой переход из горизонтального в вертикальное положение.

Кронштейны позволяют выбрать наиболее удобное положение монитора, при котором не придется сутулиться за столом. Благодаря пневматическим пружинам кронштейны легко регулируются – дисплей всегда можно разместить на уровне глаз.

На рабочем месте для двоих сотрудников каждый пользователь может настроить монитор под себя – выбрать оптимальные углы наклона и поворота, а также высоту. У коллег есть возможность поворачивать дисплеи так, чтобы показывать изображения на экране друг другу.

Для современного офиса

Профессиональные линейки AOC представлены не только мониторами, ориентированными на решение всевозможных бизнес-задач, но и девайсами, которые используются в тандеме – для организации современного рабочего места в любом офисе.