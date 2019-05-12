“Будзьма!” объявляет конкурс на лучший дизайн!

Общественная культурная кампания “Будзьма беларусамі!” объявляет конкурс эскизов на национально ориентированную тематику.

Для кого? Для любителей и профессионалов, для всех, кто неравнодушен к собственной культуре и хочет проявить себя!

В чем смысл конкурса? Мы ищем интересные, креативные и современные идеи, наброски, рисунки и эскизы, которые бы вы хотели видеть на майках, сумках, чашках, блокнотах и ​​др. Мы даем широкий простор вашей фантазии (события, личности из истории и мифологии, орнаменты и все, что, по вашему мнению, связанно с Беларусью, в том числе просто смешные изображения и надписи). Цветочки и мимишные изображения тоже принимаются. Главное — креатив, так как мы ищем то, чего еще не было!

Конкурс стартует 23 мая и будет проходить в несколько этапов.

1 этап

Присылайте заполненную заявку участника и изображение или несколько в формате PNG или JPEG (максимальный размер — 5MB) до 23:59 10 июня на ящик adv.budzma@gmail.com с пометкой "Конкурс дизайна". К рассмотрению принимается максимум пять изображений.

Заявка должна содержать следующие пункты:



1. Имя, фамилия,

2. Возраст,

3. Род деятельности (место работы, учебы),

4. Названия и краткое описание дизайнов (по желанию),

5. Телефон, e-mail.

2 этап

Жюри осуществляет предварительный отбор дизайнов. На сайте budzma.by и на страницах кампании в социальных сетях эти дизайны будут выставлены на голосование. Дизайны, набравшие наибольшее количество интернет-голосов, и станут победителями. Таким образом, победители будут выбраны путем "народного" голосования.

3 этап

Совместная работа победителей с профессиональными дизайнерами и представителями кампании "Будзьма беларусамі!" по адаптации изображения под принт для нанесения на визуальную продукцию.

Что в итоге

Лучшие рисунки-победители будут реализованы в виде принтов на футболках, сумках, чашках и другой визуальной продукции. Авторы-победители получат гонорар.

Давайте создавать качественные и красивые вещи вместе!