Белорусских защитников дикой природы отметили на глобальном уровне

Глобальная природоохранная ассоциация Bird Life International удостоила звания Защитников дикой природы трех представителей Беларуси.

Их назвали 26 мая на Фестивале куликов в Турове, который проводит национальный партнер этой ассоциации в Беларуси - общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны”(АПБ) - вместе с Туровским исполкомом.

Репортаж с Фестиваля кулиуов

Осенью 2018 года АПБ обратилась к людям с предложением номинировать достойных людей. Центральный совет АПБ выбрал трех человек из 6 кандидатов, их имена и информация про заслуги были отосланы в Кембридж. Сертификаты защитников пришли в Минск на днях.

Защитниками дикой природы - 2018 стали председатель Слуцкого районного отделения АПБ Тамара Коляда, член Центрального совета АПБ, зоолог, орнитолог Андрей Абрамчук и орган территориального общественного самоуправления поселка Опытный Минского района.

Тамара Коляда получила звание за работу с учителями и детьми. Эта неутомимая женщина координирует работу 37 детских клубов АПБ "Крылатый дозор" в Слуцком районе, объединяющих 345 детей. С ее участием был открыт Музей соловья в Слуцке. Ежегодно под ее руководством в Слуцком районе в различном экологических акциях и конкурсах участвует более 9000 детей.

Андрей Абрамчук практически единолично подготовил номинантные формы для более чем 70 природных территорий Беларуси для номинации на европейский статус "Изумрудный сеть". Наше правительство поддержало эти предложения, Совет Европы присвоил этот высокий статус всем территориям, включая Туровскийлуг. Более того, Андрей Абрамчук участвовал в номинации более чем десяти Территорий, важных для птиц, и трех Рамсарских территорий глобального значения. Кроме того, он сам нашел в наших лесах, болотах около 1150 мест обитания и произрастания редкие животных и растений и подготовил необходимые документы для их охраны.

Орган территориального общественного самоуправления поселка Опытный - это активная группа жителей Минского района, которая прекратила вырубку 6 га леса с сотого квартала Боровлянского спецлесхоза. Они организовали, профинансировали личными средствами два научных обследования сотрудниками Национальной академии наук лесных массивов около поселка Опытный. В результате этих обследований было обнаружено 13 "краснокнижных" видов и оформлены соответствующие охранные обязательства.

Сертификат Защитника дикой природы принимал староста органа самоуправления Юрий Филиппов: "Я впечатлен тем количеством людей, которые действительно заинтересованы в сохранении нашей природы, которые это понимают, ценят, отдают на это много сил и времени. Большое вам спасибо за это! На самом деле очень приятно знать, что такие люди есть еще где-то."

Справка: Звания Защитников дикой природы с 2018 года ежегодно удостаивают лиц или группы активистов за выдающуюся работу по охране дикой природы на национальном или местном уровне. Номинировать своих представителей на звание Защитника дикой природы могут национальные партнеры BirdLife из 110 стран.

Званием Защитников дикой природы могут удостоить за достижения в мониторинге биоразнообразия, управлении защитными территориями, гражданской науке, привлечении людей к охране природы, а также за другие значительные вклады в охрану дикой природы.

В прошлом году первыми Защитниками дикой природы в Беларуси были объявлены известный орнитолог Владимир Ивановский, бывший сотрудник заказника "Выгонощанское" Николай Воробей и старший государственный инспектор Туровской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Михаил Ермолич.