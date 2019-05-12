«Счастье есть, когда ты здесь»: большой концерт Ёлки в Минске

6 ноябряЁлка снова возвращается в Минск с большим концертом.Певица продолжает баловать зрителей своими «квартирниками» - так Лиза называет свои выступления, на которых влюбляет в себя слушателейхаризмой, искренней теплотойи особенным тембром голоса. В этот раз поклонников ждёт нечто особенное, ведь артистка действительно знает, как петь о счастье.

«Ко мне на концерты приходят умные люди, которые прекрасно всё понимают. На время концерта — полтора-два часа — мы с ними хотим побыть в наивной сказке, оставить в нашей взрослой прагматичной жизни место для чуда. Можно смотреть новости и сходить с ума, а можно смотреть новости и, потом возвращаться к чему-то хорошему, по крайней мере, в твоей жизни. Мы не способны поменять всё, но что-то можно».

Уже более 15 лет исполнительница создаёт свою уникальную музыку, идущую от сердца - 5 студийных альбомов и более 150 миллионов просмотров клипов на YouTube. Сама Ёлка описывает свой стиль, как тяжёлый гитарный R&B. Её песни регулярно попадают в топы музыкальных чартов, звучат в эфирах радиостанций и становятся саундтреками к популярным фильмам.

На протяжении карьеры Ёлку неоднократно признавали самой ротируемой певицей СНГ. «На большом воздушном шаре», «Около тебя», «Грею счастье», «Навсегда», «Мир открывается», «Впусти музыку» - занимали высшие позиции во всех хит-парадах СНГ. В копилке Ёлки семь статуэток премии «Золотой граммофон», премии телеканала «RU-TV» и «Песня года», а также полноформатные альбомы: «Город обмана» (2005), «Тени» (2006), «Этот великолепный мир» (2008), «Точки расставлены» (2011), «#Небы» (2015) и концертный альбом «#2» (2015).

6 ноября поклонников ждут два часа незабываемого стильного шоу, во время которого Ёлка развеет представление о концерте, как о исключительно музыкальном действе. Проникновенный вокал артистка всегда сочетает с живым и эмоциональным диалогом со зрителями.

На сцене столичного PrimeHallЁлкаспоёт свои главные хиты «Прованс», «Моревнутри»,«Нарисуй мне небо», «Лети, Лиза» и новые песни «Скучаю», «Остаюсь». Ждём вас!

Где: PrimeHall

Когда:6 ноября, 20:00

Справки по телефонам: +375 29 650 11 33,+375 44 502 11 11

Билеты можно приобрести на сайтах allstars.by, primehall.by,у билетных операторов и в кассах города.

Билеты от 89 до 126 рублей. Первые 300 билетов на танцпол – 49 рублей