В последний раз выставку “Эми Уайнхаус: Семейный портрет” покажут на родине предков исполнительницы – в Беларуси

15 июня в Минске откроется легендарная выставка Еврейского музея Лондона Amy Winehouse: A Family Portrait (Эми Уайнхаус: Семейный портрет), посвященная культовой певице, шестикратной обладательнице премии Грэмми, чьи предки родом из Беларуси. Экспозиция будет представлена в Музее истории города Минска (Художественная галерея Михаила Савицкого) до 31 августа. После успеха в Мельбурне, Брюсселе, Сан-Франциско и других городах мира, это будет первый и единственный показ “Эми Уайнхаус: Семейный портрет” в СНГ, после чего ее расформируют и вернут экспонаты семье Эми и другим владельцам.

Для реализации такого масштабного и мультикультурного проекта понадобилась коллективная работа сразу нескольких партнеров на международном уровне. Инициировал организацию выставки в Минске Гёте-Институт совместно с Центром белорусско-еврейского культурного наследия и Посольством Великобритании в Беларуси. Проект поддержали Посольство Израиля в Беларуси, Музей истории города Минска и краудфандинговая площадка Улей. Позже к проекту подключились ведущие IT-компании Беларуси – Gismart и Itransition.

“Сам факт приезда выставки такого уровня уже говорит о значимости проекта не только для Беларуси, но и для всех стран, представителей которых он объединяет. Мы очень рады, что память о легендарной исполнительнице Эми Уайнхаус помогла нам получить поддержку стольких партнеров. Показывая выставку, мы сможем не только поведать историю семьи Уайнхаус, но и рассказать о ее белорусско-еврейских корнях. Ведь наследие Эми во многом повлияло и на ее творчество” – рассказал Якоб Рачек, директор Гёте-Института в Беларуси.

Организаторы пригласили к участию в проекте всех ценителей творчества Эми Уайнхаус и запустили сбор средств для дополнительного финансирования на краудфандинговой платформе Ulej.by, где каждый желающий мог оформить предзаказ билетов на выставку. Через полторы недели после старта краудкампании партнером проекта стала компания Gismart, белорусско-британский разработчик мобильных приложений и игр, в том числе и для музыкальной индустрии, которая выкупила эксклюзивный лот – личную встречу с семьей Уайнхаус в Минске. Представители компании решили подарить этот лот одному из участников проекта, поддержавших краудкампанию. Результаты станут известны в ближайшее время.

«Нам приятно быть частью этого масштабного и значимого проекта. Gismart уже вдохновляет миллионы людей по всему миру и помогает раскрыть творческий потенциал с помощью мобильных продуктов компании. Эта выставка – возможность каждому белорусу получить свою порцию вдохновения и прикоснуться к творчеству такого культового исполнителя, как Эми,» – прокомментировал поддержку выставки Евгений Нагель, административный директор минского офиса Gismart.

Ещё одним важным для проекта партнёром стала IT-компания Itransition – крупнейший разработчик ПО. За неделю до окончания сбора средств Itransition закрыли недостающую сумму на краудфандинге. Благодаря этому вкладу проект стал успешными выставка в Минске действительно состоится. Запуск проекта на краудфандинговой платформе Ulej позволил организаторам не только привлечь дополнительное финансирование, но и превысил изначально запланированную сумму (20 000 рублей).

“Технологии, как и искусство, это сфера которая объединяет людей во всем мире. Когда мы узнали, что в Минск может приехать выставка такого масштаба и значимости, то сразу поняли, что в наших силах помочь этому проекту состояться. Экспозиция выставки об Эми Уайнхаус основана на реальных и очень личных вещах этой талантливой исполнительницы. Именно это делает ее такой настоящей и искренней,” – рассказал Алексей Демичев, генеральный директор компании Itransition.

Мировое турне выставки “Эми Уайнхаус: Семейный портрет” завершится именно в Минске не случайно. В 1890 году именно из Минска в Лондон со своей семьей перебрался прапрадед Эми Харрис Уайнхаус. Но и сегодня семья продолжает бережно хранить память о своих корнях – отдельная стена экспозиции отведена под генеалогическое древо, где отражена и эта часть ее истории.

“Мы объединились с партнерами, чтобы привезти в Минск выставку “Эми Уайнхаус: Семейный портрет”, потому что это очень важный проект для наших межкультурных связей с Беларусью. Творчество Эми и то, как ее музыка объединяет миллионы людей во всем мире, помогает нам налаживать диалог с представителями разных наций. Именно поэтому на открытие выставки приедет делегация из Лондона – брат Эми Алекс, а также куратор выставки вместе с директором Еврейского музея Лондона” – прокомментировала Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб.

Показ “Эми Уайнхаус: Семейный портрет” в Беларуси — символичное завершение ее истории и возвращение домой семьи Уайнхаус. На открытие выставки приедет брат Эми Алекс вместе с женой и сыном. Семья Уайнхаус уже готовится к предстоящей поездке в Минск – это будет первый приезд семьи на свою историческую родину.

“Для нас важно, что именно Минск примет эту уникальную выставку. Amy Winehouse: A Family Portrait – очень искренняя семейная история, которая раскрывает известную личность с совершенно неожиданной стороны. Особенно ценно то, что благодаря проекту семья Эми приедет на свою историческую родину в первый раз. Выставка даст более объективное и полное представление о нашем культурном наследии, послужит творческим импульсом для современников, и в целом укрепит имидж Беларуси как важного участника мирового культурного процесса,” – рассказала Майя Кацнельсон, основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия.

Показ выставки “Эми Уайнхаус: Семейный портрет” в Минске будет сопровождаться специально подготовленной программой мероприятий, в том числе концертом-трибьютом Эми Уайнхаус на Большом британском фестивале 23 июня в Минске, лекциями о культурном наследии Беларуси и др.

Информацию о выставке “Эми Уайнхаус: Семейный портрет” можно найти в описании краудкампании на платформе Ulej.by.