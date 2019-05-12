В этом году «Славянский Базар» будет не только петь, но и танцевать!

Впервые за 28-летнюю историю существования Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в его рамках пройдет большое танцевальное событие Dream Dance Fest.

14 июля в международной танцевальной битве схлестнутся представители разных хореографических направлений из разных стран. Автор и координатор проекта DDF Александр Лавринович уверен, что мероприятие такого уровня станет значимым событием для многих танцоров. В программу танцевального феста войдут конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с топовыми хореографами и танцевальные батлы, а также масштабный турнир по Just Dance. Приглашения получили коллективы и именитые деятели искусств из Беларуси, Латвии, Литвы, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины, Узбекистана и Чеченской Республики.

Своими мыслями поделился генеральный директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий:

– Я очень рад, что фестиваль набирает обороты! В сетке мероприятий появился еще один достойный проект – Международное танцевальное событие Dream Dance Fest, которое объединит танцоров разных направлений посредством творчества и поможет приобрести неоценимый опыт и, что немаловажно, друзей. Особенно радует, что в этом году «Славянский Базар» не только поет, но еще и танцует!

Организаторы обещают множество сюрпризов не только во время события, но и в рамках подготовки к нему: так, в Минске пройдут открытые танцевальные тренировки для всех желающих, пока держится в тайне именитый состав международного жюри и денежные премии лучшим коллективам, танцорам и педагогам, но и главное – 12 часов музыки и встреч для тех, кто «болеет» танцем в самом центре города, на профессиональной сцене! Вход для зрителей – бесплатный.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать на сайте www.festivali.by/DDF до 10 июня 2019 года. Количество участников ограничено, поэтому поспешите получить свой билет в большой танцевальный проект «Славянского базара в Витебске». Кстати, все танцоры смогут не только поучаствовать в конкурсе и проявить себя с профессиональной стороны, но и побывать в эпицентре праздничной столицы фестиваля – в Витебске! Если ты живешь танцами, то срочно отправляй заявку на участие на сайте www.festivali.by, в социальных сетях проекта или свяжись по телефону: +37529 846-67-67!