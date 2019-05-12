Лукашенко призвал ЕАЭС отказаться от национального протекционизма

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 29 мая в столице Казахстана Нур-Султане, подчеркнул важность выполнения уже имеющихся в ЕАЭС договоренностей по формированию единых рынков, свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг.

смотрите также Назарбаев назначен почетным председателем ЕАЭС

По его словам, именно это должно быть приоритетом, а активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна вредить отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле, сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко заявил, что положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных в ЕАЭС.

По его мнению, необходимо отказаться от протекционизма на национальных уровнях, от введения запретительных и ограничительных мер, в том числе в сфере энергетики. «Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в союзе», - сказал он.

Президент также выступил за расширение полномочий Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в части противодействия введению барьеров.