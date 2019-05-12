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29. 05. 2019

Лукашенко призвал ЕАЭС отказаться от национального протекционизма

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 29 мая в столице Казахстана Нур-Султане, подчеркнул важность выполнения уже имеющихся в ЕАЭС договоренностей по формированию единых рынков, свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг.

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По его словам, именно это должно быть приоритетом, а активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна вредить отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле, сообщили в Администрации главы государства. 

Александр Лукашенко заявил, что положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных в ЕАЭС. 

По его мнению, необходимо отказаться от протекционизма на национальных уровнях, от введения запретительных и ограничительных мер, в том числе в сфере энергетики. «Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в союзе», - сказал он. 

Президент также выступил за расширение полномочий Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в части противодействия введению барьеров.

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