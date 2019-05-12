Витебские чиновники оскорбились из-за рабочего: заведено уголовное дело

В Витебске в отношении 35-летнего рабочего Витебского ЖРЭТа возбуждено уголовное дело по статье 369 УК (Оскорбление представителя власти). За это ему грозит до трех лет лишения свободы, об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Дело возбуждено за комментарий в соцсети «Вконтакте», который рабочий оставил под именем «Оля Иванова» под публикацией о строительстве в областном центре ледовой площадки и бассейна.

Подозреваемый назвал чиновников «с…» и «у…», заявил, что ненавидит их и даже предложил «завалить» их.