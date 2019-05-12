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29. 05. 2019

В Борисове задержали владельца Тelegram-магазина по продаже наркотиков

Источник фото: УВД Миноблисполкома

В Борисове задержан автомобиль Renault под управлением 25-летнего местного жителя, в котором был обнаружен расфасованный по полиэтиленовым пакетам психотроп альфа-PVP, общей массой 59,1 грамма. Также изъяты 3 таблетки экстази. Также в машине находились двое электронных весов, полимерные пакеты и изолента для фасовки наркотических веществ.

Транспортное средство борисовчанин взял в аренду на несколько дней, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Продавал наркотики мужчина путем «закладок» в тайники через собственный интернет-магазин в Telegram. Этим задержанный занимался с января, сбывая психотропы в Борисове. Закладки он делал как и в парках города, так и возле жилых домов.

Житель Борисова помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

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