В Борисове задержали владельца Тelegram-магазина по продаже наркотиков

В Борисове задержан автомобиль Renault под управлением 25-летнего местного жителя, в котором был обнаружен расфасованный по полиэтиленовым пакетам психотроп альфа-PVP, общей массой 59,1 грамма. Также изъяты 3 таблетки экстази. Также в машине находились двое электронных весов, полимерные пакеты и изолента для фасовки наркотических веществ.

Транспортное средство борисовчанин взял в аренду на несколько дней, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Продавал наркотики мужчина путем «закладок» в тайники через собственный интернет-магазин в Telegram. Этим задержанный занимался с января, сбывая психотропы в Борисове. Закладки он делал как и в парках города, так и возле жилых домов.

Житель Борисова помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.