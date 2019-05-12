Правительства Беларуси и России сверят планы интеграции до 21 июня

Лукашенко и Путин во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи

Президенты Беларуси и России поручат правительствам проработать и сверить планы углубления интеграции до 21 июня. Об этом они договорились во время беседы "на полях" саммита Высшего Евразийского совета в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.