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29. 05. 2019

Правительства Беларуси и России сверят планы интеграции до 21 июня

Лукашенко и Путин во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президенты Беларуси и России поручат правительствам проработать и сверить планы углубления интеграции до 21 июня. Об этом они договорились во время беседы "на полях" саммита Высшего Евразийского совета в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, когда правительства закончат эту часть работы, в дело включатся президенты, передает «Российская газета».

Ситуацию с поставками загрязненной российской нефти, отметил он, главы государств не обсуждали.

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