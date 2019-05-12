Правительства Беларуси и России сверят планы интеграции до 21 июня

Президенты Беларуси и России поручат правительствам проработать и сверить планы углубления интеграции до 21 июня. Об этом они договорились во время беседы "на полях" саммита Высшего Евразийского совета в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, когда правительства закончат эту часть работы, в дело включатся президенты, передает «Российская газета».
Ситуацию с поставками загрязненной российской нефти, отметил он, главы государств не обсуждали.
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