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29. 05. 2019

В Минске пропал известный бизнесмен

В Минске пропал 46-летний бизнесмен, бывший исполнительный директор компании «СТА Логистик» Сергей Гусаковский, который утром 28 мая вышел из дома по улице Славинского, 8а и до сих пор не вернулся. О розыске сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

Мужчина вышел около 07:00, оставив дома деньги, ключи, телефон и документы. Вечером он был объявлен в розыск.

Рост пропавшего 182 сантиметра, плотного телосложения, глаза карие, волосы черные с проседью, может носить бороду и усы. Шрамы на левом веке под бровью и слева под нижней губой. Полностью не работает левая рука. Был одет в желтую майку с коротким рукавом с  рисунком, светло-синие джинсы и светло-салатовые кроссовки.

Тех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить по  телефонов 7733, 8 (033) 666-60-33, 8 (033) 666-68-56, 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 663-31-49 или 102.

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