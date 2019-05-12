В Минске в финале международного турнира по баскетболу 3x3 сыграют топовые команды рейтинга FIBA

1 июня в Минске пройдет финал международного турнира по баскетболу 3x3 уровня Satellite Parimatch League. Соревнования состоятся в спорткомплексе «Цмокі-Мінск». Победитель получит путевку на престижный турнир в Хорватии Lipik Challenger, который пройдет 14-15 июня.

Игры стартуют в 10.00 и будут проходить нон-стоп. В 17.00 состоятся полуфиналы, а уже в 18.30 сильнейшие команды разыграют между собой главный приз – путевку наLipik Challenger. Награждение победителей состоится в 19.00.

Всего за попадание на престижный турнир FIBA 3x3 в Хорватии поборются 16 команд из Чехии, Польши, Беларуси и России.

В финале сыграют команды из топ-30 рейтинга FIBA 3x3, среди которых HumpolecBernard (Чехия), Gdańsk Energa 3x3 (Польша), Sosnovy Bor CopRosatom (Россия), а также победители трех предварительных стадий турнира Rookies (Беларусь),Team Poland Warszawa (Польша), Nokian-SPB (Россия). Кроме этого, на площадке сыграют лучшие и самые перспективные отечественные дружины, в том числе команда из кандидатов в сборную Беларуси 3x3 PM Team, Динамо-Росэнергоатом,Mr.Magic, iGUANa, 1146.

В перерывах между играми зрителей будут развлекать выступления данкера Сергея MOS Мосура и битбоксера Ильи Данильчика. За музыкальную часть на протяжении всего финала будет отвечать DJ Nomork.

Вход для всех желающих бесплатный.