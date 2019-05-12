Летнее предложение для гостей Беларуси: безлимит интернета и звонков во все сети

МТС представляет акцию для гостей Беларуси. Иностранные туристы — новые абоненты тарифного плана «Супер max» — в течение первого месяца смогут бесплатно пользоваться дополнительным пакетом безлимитного интернета и получат скидку на абонплату. Акция действует по 31 июля 2019 года.

В рамках акции в первый месяц после подключения иностранные абоненты тарифа получат дополнительный пакет безлимитного по объему интернета — услугу «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» со скидкой в 100%. Кроме того, в первый месяц абонплата составит 15 рублей. Подробнее об условиях акции здесь.

Тариф «Супер max» включает 15 Гб трафика, безлимит на Youtube, соцсети, мессенджеры и неограниченное количество звонков во все сети Беларуси.

Кроме того, специально для иностранных гостей II Европейских игр МТС подготовил тарифный план «Супер игры». Новый тариф включает 15 Гб интернет-трафика и безлимит интернета на Youtube, соцсети и мессендежры. Также тариф предусматривает 50 SMS, неограниченные звонки во все сети Беларуси и 30 минут звонков в страны СНГ и Европы. Ежемесячная абонплата тарифа «Супер игры» составляет 34 рубля.

В качестве бонуса в первый месяц новые абоненты тарифа смогут бесплатно пользоваться дополнительной услугой — безлимитным по объему интернетом на скорости до 2 Мбит/сек.

Подключиться к тарифу можно в период с 29 мая по 31 июля 2019. Подробнее смотрите здесь.