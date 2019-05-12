Белорусы тратят почти все, что зарабатывают

В Беларуси в первом квартале 2019 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1290,3 рубля в месяц. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

В том числе в городах и поселках городского типа этот показатель составил 1387,7 рубля в месяц, на селе – 1038 рублей в месяц.



Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1214,3 рубля в месяц, в том числе три четверти расходов пришлось на потребительские расходы. На питание белорусы тратили 39,6% своих расходов, на непродовольственные товары – 31,1%, на услуги – 26,4%.