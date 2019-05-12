Лента RSS
Подписаться на ленту
29 мая 2019, среда, 18:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
29. 05. 2019

Белорусы тратят почти все, что зарабатывают

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси в первом квартале 2019 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1290,3 рубля в месяц. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

В том числе в городах и поселках городского типа этот показатель составил 1387,7 рубля в месяц, на селе – 1038 рублей в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1214,3 рубля в месяц, в том числе три четверти расходов пришлось на потребительские расходы. На питание белорусы тратили 39,6% своих расходов, на непродовольственные товары – 31,1%, на услуги – 26,4%.

Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.