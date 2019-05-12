В Гродно выявили два случая заболевания корью

В Гродно у студентов, проживающих в одном из общежитий по бульвару Ленинского комсомола, выявлены два случая заболевания корью. Об этом сообщили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Заболевшие госпитализированы, как и еще несколько студентов ГрГУ имени Янки Купалы и Гродненского государственного медуниверситета. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, а также иммунизация тех, кто ранее не прививался от кори. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby