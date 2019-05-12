Лента RSS
Подписаться на ленту
29 мая 2019, среда, 20:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
29. 05. 2019

В Гродно выявили два случая заболевания корью

В Гродно у студентов, проживающих в одном из общежитий по бульвару Ленинского комсомола, выявлены два случая заболевания корью. Об этом сообщили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Заболевшие госпитализированы, как и еще несколько студентов ГрГУ имени Янки Купалы и Гродненского государственного медуниверситета.

Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, а также иммунизация тех, кто ранее не прививался от кори.

Это Интересно
Здоровье
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.