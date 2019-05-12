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30. 05. 2019

За неделю в Беларуси утонули 15 человек

В Беларуси с 20 по 26 мая утонули 15 человек, сообщил в эфире телеканала СТВ начальник отдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД Сергей Патрикеев. Чтобы избежать подобных происшествий, он посоветовал отдыхать в специально оборудованных местах.

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По его словам, в стране создано около 500 мест для массового отдыха у воды, на большинстве из которых присутствуют спасательные службы.

«Менее 1% несчастных случаев от общего количества инцидентов происходит в охраняемых местах», - подчеркнул Сергей Патрикеев.

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