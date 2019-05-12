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30. 05. 2019

В Беларуси ночью 1 июня могут не работать карточки

Банковский процессинговый центр 1 июня с 02:20 до 03:00 будет проводить плановые технологические работы по обновлению СУБД Oracle на аппаратно-программном комплексе. Об этом сообщили в БПЦ.

В это время возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра.

Также не исключены сбои в сети организаций торговли и сервиса, пунктов выдачи наличных, инфокиосков и банкоматов, которые обслуживают банки, подключенные к центру.

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