Беларусь вошла в четверку мировых экспортеров сыра и творога

Белорусские сыры и творог заметно расширили свое присутствие на зарубежных рынках, показав в первом квартале впечатляющий прирост экспорта в 23,9%. Беларусь заняла четвертое место среди сырных экспортеров мира, опередив даже Австралию и Швейцарию.

Белорусские производители, по данным Белстата, за январь-март текущего года продали за рубеж почти 57,8 тысячи тонн сыров и творога. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года страна экспортировала 46,6 тысячи тонн. В деньгах прибавили свыше 18%. В первом квартале совокупный экспорт сыров и творога составил 225,7 миллиона долларов.

Основным рынком белорусских сыров и творога остается Россия. На нее приходится 94,2% экспорта, что приносит почти 212 миллионов долларов. Поставки подросли в натуральном выражении на 22,2%, а в стоимостном — на 16,6%. Помимо России и стран СНГ, белорусские сыры и творог продаются также в Болгарии, Грузии, Иордании, Китае, Латвии, ОАЭ, США и Японии. Рынок экспортных поставок творога и сыров одного лишь «Савушкина продукта» составляет более чем 15 стран мира.

По данным Европейской комиссии, Беларусь заняла четвертое место в мире среди стран-экспортеров сыра по итогам первого квартала. На первом месте – Евросоюз, который за три месяца поставил почти 262 тысячи тонн сыра. Второе место облюбовали США с 99 тысячами тонн, третье – Новая Зеландия (89,8 тысячи). Ниже белорусов расположились австралийцы, иранцы и швейцарцы.

По данным Минсельхозпрода, 28% производимого молока в республике идет на сыры. Такие же пропорции и у передовых стран мира. В белорусском ритейле представлено 330 видов сыров.

В тройку лидеров по производству сыра в Беларуси входят ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Березовский СК» и ОАО «Туровский МК». Эти три предприятия в совокупности выпускают почти треть (31,3%) сыров в республике. Лидером рейтинга выступает «Савушкин продукт», который выпускает 13,3% белорусских сыров. А с учетом подконтрольного ему Березовского сыродельного комбината и вовсе около четверти: 24% всех производимых в стране сыров.

«Мы не забываем о традиционных сортах, с которыми знакомы наши покупатели уже давно. Вместе с тем, мы продолжаем совершенствовать рецептуры, применять новые технологии. И осваиваем производство сыров, которые ранее в Беларуси не выпускались, но на которые имеется стабильный спрос. За последние годы в нашей стране значительно увеличился объем выпуска элитных сортов сыра. Недаром продукция нашей компании получает максимальное количество золотых звезд на мировых дегустационных конкурсах «Superior Taste Award». Такой уровень доверия со стороны экспертного сообщества говорит о том, что мы развиваемся в правильном направлении», – комментируют ситуацию в компании «Савушкин продукт».

На экспорт из Беларуси чаще всего направляются голландские сорта сыров. Они же входят в число самых популярных и у белорусов. В последнее время отечественные производители также освоили выпуск финского сыра и мягких творожных крем-сыров (Cream Cheese), мода на которые пришла из Европы.