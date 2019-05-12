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31. 05. 2019

Белоруска стала первой в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Белоруска Алена Дубицкая заняла первое место в толкании ядра на этапе престижной коммерческой серии стартов - Бриллиантовой лиги в Стокгольме, показав результат 18 м 49 см. На втором месте Фанни Роос из Швеции (18 м 36 см), на третьем - канадка Британи Крю (18 м 28 см).

Ирина Жук в прыжках с шестом стала бронзовым призером (4 м 35 см), разделив третью ступень пьедестала с Ольгой Мулиной, выступающей под нейтральным флагом. Выше всех сегодня взлетела представительница Швеции Ангелика Бенгтссон (4 м 57 см), на второй позиции также шведка Михаэла Меийер (4 м 47 см).

А в беге на 100 метров с барьерами белоруска Эльвира Герман пересекла финишную черту пятой (12.94). Победу в соревнованиях одержала американская спортсменка Кендра Харрисон - 12,52. Второй к финишу прибежала также представительница Америки Шарика Нелвис - 12,69. А третьей сегодня стала Тоби Амусан из Нигерии - 12,85.

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