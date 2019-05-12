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31. 05. 2019

Пенсионерка в Бресте забросала камнями и цветочным горшком Lexus

В Брест владелец автомобиля Lexus-LX570 припарковал свою машину и ушел по делам, а когда вернулся, нашел ее поврежденной в четырех местах. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. По словам автовладельца, машину он припарковал за забором одного из домов без нарушений правил.

Оказалось, что повредила автомобиль 63-летняя пенсионерка. Ей не понравилось месторасположение машины, и она из окна своей квартиры сбросила на припаркованный Lexus цветочный горшок. Охранник соседнего магазина сделал хулиганке замечание, но она вышла на улицу, насобирала камней и начала бросать их в машину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК.

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- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

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