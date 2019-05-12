Пенсионерка в Бресте забросала камнями и цветочным горшком Lexus

В Брест владелец автомобиля Lexus-LX570 припарковал свою машину и ушел по делам, а когда вернулся, нашел ее поврежденной в четырех местах. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. По словам автовладельца, машину он припарковал за забором одного из домов без нарушений правил.

Оказалось, что повредила автомобиль 63-летняя пенсионерка. Ей не понравилось месторасположение машины, и она из окна своей квартиры сбросила на припаркованный Lexus цветочный горшок. Охранник соседнего магазина сделал хулиганке замечание, но она вышла на улицу, насобирала камней и начала бросать их в машину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby