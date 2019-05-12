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31. 05. 2019

Соболенко вышла во второй круг парного разряда "Ролан Гаррос"

Арина Соболенко

Белоруска Арина Соболенко в стартовом матче парного разряда турнира "Ролан Гаррос" вместе с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла британо-немецкий дуэт Хизер Уотсон / Татьяна Мария со счетом 6:3, 6:2.

Во втором круге победительницы сразится с парой Ребекка Петерсон (Швеция) / Оксана Калашникова (Грузия).

Ранее другая белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти также успешно стартовали в парном разряде, разгромив Александру Крунич из Сербии и Айлу Тамлянович из Австралии — 6:1, 6:1.

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