Соболенко вышла во второй круг парного разряда "Ролан Гаррос"

Белоруска Арина Соболенко в стартовом матче парного разряда турнира "Ролан Гаррос" вместе с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла британо-немецкий дуэт Хизер Уотсон / Татьяна Мария со счетом 6:3, 6:2.
Во втором круге победительницы сразится с парой Ребекка Петерсон (Швеция) / Оксана Калашникова (Грузия).
Ранее другая белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти также успешно стартовали в парном разряде, разгромив Александру Крунич из Сербии и Айлу Тамлянович из Австралии — 6:1, 6:1.
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