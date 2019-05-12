МВД: для облегчения визового режима остаются небольшие формальности

Министерство внутренних дел Беларуси завершило переговоры с Европейским союзом по соглашению о реадмиссии. Об этом 30 мая сообщил начальник департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун. По его словам, по соглашению по облегчению визового режима «остаются только какие-то небольшие формальности».

Представитель МВД напомнил, что если соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии не будут подписаны, визовый сбор для белорусов в конце ноября вырастет до 80 евро, передает БелаПАН. Изменения в Визовый кодекс ЕС новый состав Европарламента должен рассмотреть в начале сентября. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby