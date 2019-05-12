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31. 05. 2019

МВД: для облегчения визового режима остаются небольшие формальности

Источник фото: Sputnik

Министерство внутренних дел Беларуси завершило переговоры с Европейским союзом по соглашению о реадмиссии. Об этом 30 мая сообщил начальник департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун. По его словам, по соглашению по облегчению визового режима «остаются только какие-то небольшие формальности».

Представитель МВД напомнил, что если соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии не будут подписаны, визовый сбор для белорусов в конце ноября вырастет до 80 евро, передает БелаПАН.

Изменения в Визовый кодекс ЕС новый состав Европарламента должен рассмотреть в начале сентября.

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